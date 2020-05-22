حملة نظافة واسعة تشهدها مدينة الرقة قُبيل عيد الفطر

في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية من جائحة فيروس كورونا في معظم دول العالم، تواصل بلدية الشعب في مدينة الرقة أخذ كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة وصحة المواطن في مدينة الرقة وريفها، وخاصة مع حلول عيد الفطر.

حيث أطلقت بلدية الشعب في الرقة حملة تنظيف وتعقيم، شملت معظم أحياء مدينة الرقة، حيث بدأت الأعمال من ساعات الصباح الباكر، وذلك لتنظيف المدينة قبل حلول عيد الفطر الذي سيشهد حركة واسعة من قبل الأهالي.

وبهذا الخصوص تحدث الرئيس المشترك لبلدية الشعب أحمد الابراهيم قائلاً:" لا تزال بلدية الشعب مستمرة في إجراءاتها الوقائية في ظل انتشار الوباء العالمي كورونا، حيث ستقوم بإطلاق حملة نظافة تشمل كامل مدينة الرقة (المشلب، المختلطة، رميلة ، الدرعية ، إسباهيه ، الإذخار، مفرق الجزرة) وغيرها من الأحياء.

وتابع الإبراهيم قوله:" تشمل حملة النظافة، الشوارع الرئيسة والفرعية داخل المدينة، وترحيل الأتربة من خلال آلية صغيرة ومتوسطة الحجم، ورش المعقمات في معظم أحياء المدينة وريفها، بالإضافة إلى الحدائق العامة".

وفي نهاية حديثه هنأ الإبراهيم حلول عيد الفطر السعيد على أهالي مدينة الرقة وعموم الشعب السوري.

(ع خ/ل)

ANHA