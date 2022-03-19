حملة نظافة في مقاطعة الحسكة استعدادا لاستقبال نوروز 2022

لاستقبال عيد نوروز، وضمن فعاليات ونشاطات مجالس مدن ونواحي مقاطعة الحسكة، بدأ أهالي المقاطعة صباح اليوم، بحملة نظافة عامة في "الحسكة، الدرباسية، الهول"، شارك فيها المئات من الأهالي إلى جانب بلديات الشعب، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

شملت حملة النظافة "جمع القمامة والأوساخ من الطرقات والشوارع، والساحات الرئيسة، ووضعها في أكياس مخصصة، وترحيلها إلى مكبات النفايات".

هذا وبحسب المشاركين في الحملة، فإن الحملة ستستمر ليوم واحد فقط، وإن هدفها لفت الانتباه وجعل عملية التنظيف والمحافظة على النظافة ثقافة، وإلى ضرورة تحمّل الأهالي لمسؤولياتهم في المحافظة على نظافة مدنهم ونواحيهم.

(كروب/أم)

ANHA