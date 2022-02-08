حملة مطرقة الشعوب وانتصارها أثبت للعالم قوة قسد وإصرارها على الدفاع عن أرضها

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا خلال حملة "مطرقة الشعوب" من التصدي لهجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، وقدمت 121 شهيداً من القوات العسكرية والمواطنين والعاملين في السجن.

في هذا الصدد التقت وكالتنا مع عدد من أعضاء المؤسسات المدنية ووجهاء العشائر بريف دير الزور الشرقي الذين أكدوا تضامنهم مع قوات سوريا الديمقراطية وأكدوا أيضاً السير وفق مبادئ الأمة الديمقراطية للمحافظة على المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء.

الرئيس المشترك لمجلس حزب سوريا المستقبل بريف دير الزور الشرقي، محمد الزايد، قال: "الرحمة لأرواح شهداءنا شهداء الحرية والكرامة الذين قدموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن المنطقة أثناء تصديهم لهجوم سجن الصناعة الذي كان يستهدف الإدارة الذاتية ومشروع الأمة الديمقراطية في شمال شرق سوريا".

وأضاف "على كل العالم أن يعلم بأن مشروعنا هو مشروع ديمقراطي لكل الشعوب وسنتصدى لأي هجوم يستهدف أمننا واستقرارنا، وقوات سوريا الديمقراطية أثبتت مرة أخرى أنها أقوى من كل التحديات التي تستهدف إرادة الشعوب الحرة والمشروع الديمقراطي".

مؤكداً "سنقدم المزيد والمزيد للدفاع عن مشروعنا الديمقراطي والحياة الحرة الكريمة وسنعمل على مشروع الأمة الديمقراطية ليكون البوصلة لإخراج سوريا من دوامة الأزمة التي عانت منها على مدى عشر سنوات".

وشدد الزايد خلال حديثه على التمسك "بمشروعنا وإرادتنا في تحقيق السلم والأمان وإعادة المهجرين إلى موطنهم وبناء سورية حرة ديمقراطية تعددية لا مركزية".

وبدوره أشاد الرئيس المشترك لمديرية الزراعة في هجين، جندي الطعمة، بدور الشهداء ومقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي في السيطرة على سجن الصناعة في غويران.

وأكد جندي الطعمة "إننا نقف خلف قوات سوريا الديمقراطية ونشد على أيديهم التي تجابه الإرهاب على كافة الجبهات الداخلية والخارجية".

وجيه عشيرة العكيدات وممثل وجهاء بلدة الباغوز، حواس الجاسم، قال "باسم وجهاء الخط الشرقي ومجلس تجمع عشائر البو كمال نعزي أنفسنا ونعزي ذوي الشهداء، ونترحم على شهدائنا ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا".

وأكد حواس الجاسم "نقول لكل العالم نحن مع الإدارة الذاتية ومع قوات سوريا الديمقراطية ونقف صفاً واحداً في هذه الظروف الراهنة بكل الإمكانيات وبكل طاقاتنا وبجميع المواقف العسكرية والسياسية والأمنية والاجتماعية تحت راية الإدارة الذاتية".

لافتاً إلى أن "الانتصار الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية في الحسكة هو دليل واضح على أن الإدارة الذاتية أثبتت جدارتها في الدفاع عن شعبها وأرضها ضد جميع أشكال الإرهاب".

مضيفاً "نحن في هذه المنطقة كوجهاء عشائر وأهالي نثمن ونقدر ونحيي دور القوات العسكرية في هذه المعارك التي أثبتت للعالم أجمع أن قوات سوريا الديمقراطية انتصرت مرة أخرى على إرهاب داعش".

وناشد الجاسم التحالف الدولي ومجلس الأمن الدولي بالضغط على الدول لسحب رعاياها من معتقلي داعش وأسرهم، لأنهم يشكلون عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية.

وطالب الجاسم في ختام حديثه "يجب أن تكون هناك محاكم دولية ترعى هذه الجنسيات ومحاكمتهم بالشكل اللازم لأنهم أشبه بخزان ممتلئ بالإرهاب قد يصعب السيطرة عليه في المستقبل".

(خ)

ANHA