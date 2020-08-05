حملة متابعة ووقاية من فيروس كورونا في الريف الشرقي لدير الزور

الحملة تتضمن 3 فرق طبية للعمل على متابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، فيما يختص الفريق الأول بمتابعة الحالات المشتبهة وإجراء الفحوصات اللازمة لهم.

بينما يقوم أعضاء الفريق الثاني، بتقديم الرعاية الصحية للحالات المثبتة الموضوعة في مراكز الحجر، وضمن الحجر المنزلي وضمان عدم المخالطة، وسط قيام فريق ثالث بتقديم النصائح الصحية من خلال الجولات والندوات وتوعية الأهالي ونشر الملصقات التي تتضمن طرق الوقاية.

هذا وتستمر في غضون ذلك حملات التعقيم التي بدأتها لجنة الصحة في المنازل والمحال التجارية.

وفي هذا الإطار قال المشرف في فريق مكافحة فيروس كورونا عمر الخلف: "على الأهالي التعاون والالتزام بكافة النصائح والتوجيهات وأخذ الحيطة والحذر والوقاية من انتشار الفيروس أكثر".

(خ ع/سـ)

ANHA