حملة مقاومة حفتانين الثورية: القضاء على جندي تركي في حفتانين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني (HPG)، بيانًا إلى الرأي العام حول العمليات الأخيرة التي نفذتها قواتها ضد جيش الاحتلال التركي.

وجاء في نص البيان:

في إطار حملة مقاومة حفتانين الثورية، نفذت قوات الكريلا في الثاني عشر من أيلول الجاري وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت كردستان، عملية ضد جيش الاحتلال التركي المتمركز على تلة الشهيد سيبان، وخلال العملية تمكنت قوات الكريلا من قنص عنصر من جيش الاحتلال وقتله.

وفي التاسع من أيلول الجاري وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف بتوقيت كردستان، نفذت طائرات الاحتلال التركي الحربية وطائرات الهليكوبتر ضربات جوية على ساحة إسماعيل آغا الواقعة في جبل سومبول بولاية جولمرك الكردستانية، بعد ذلك قامت قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات إنزال جوي في المنطقة باستخدام طائرات سكورسكي، وخلال العملية نشبت اشتباكات عنيفة بين قوات الكريلا من جهة وعناصر الاحتلال التركي.

وتلقت قوات الاحتلال التركي ضربات موجعة على يد مقاتلينا في المنطقة، ما دفع الاحتلال التركي إلى استهداف المنطقة بطائرات هليكوبتر من نوع كوبرا، وخلال المعارك العنيفة وبعد إبدائهم لمقاومة بطولية وإلحاق خسائر كبيرة بالاحتلال التركي، استشهد أربعة من مقاتلينا وهم جكدار، دلوفان، روناهي وديرسم، وسنقوم لاحقًا بنشر معلومات مفصلة عن هوية الشهداء الأربعة.

ضربات جوية ومدفعية على مناطق الدفاع المشروع مديا

نفذت طائرات الاحتلال التركي في الثاني عشر من أيلول وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف ليلًا ضربات جوية على محيط قرية براخي في مناطق الدفاع المشروع مديا.

وفي العاشر من أيلول وفي تمام الساعة التاسعة صباحًا، استهدفت طائرات الاحتلال التركي ساحة ترفانشين بمتينا، وساحة مرفانوس بمنطقة آفاشين في الثاني عشر من أيلول، في الفترة الممتدة بين العاشرة صباحًا والثانية ظهرًا، بقذائف الهاون والأوبيس.

وأسفرت عمليات القصف الجوي والمدفعي عن نشوب حرائق في المناطق المستهدفة، ويشار إلى أن الحرائق لا تزال مشتعلة حتى الآن.