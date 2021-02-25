حملة مداهمات واسعة ضد متطرفين وجمعية تركية في ألمانيا

ونفذت الشرطة الألمانية، صباح اليوم الخميس، حملة مداهمات في برلين وبراندنبورغ على مقرات "إسلامية" يشتبه بعلاقتها مع جماعات متطرفة.

وتتعلق المداهمات بتنفيذ أمر حظر ضد جمعية تركية عربية، تشتبه السلطات في أنها قريبة من داعش، بحسب ما أوردته صحيفة بيلد الألمانية.

وجاءت عملية المداهمة بعد أقل من يوم على إصدار محكمة ألمانية، يوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 10 سنوات ونصف السنة على عراقي يكنّى بـ "أبو الولاء"، الذي جرى وصفُه بـ "العقل المدبر" لداعش في ألمانيا.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن مصادر أمنية قولها إن "الشرطة تشن في العديد من مقاطعات برلين وفي براندنبورغ منذ الساعة الـ 6 صباحًا مداهمات ضد متطرفين".

وأوضحت المصادر أن "حوالي 800 عنصر من القوات الخاصة في الشرطة قاموا بتفتيش أهداف منذ السادسة صباحًا".

فيما كتبت وزارة الشؤون الداخلية والرياضة في ولاية برلين على تويتر أنها "حظرت الجمعية المعروفة باسم جامعات برلين أو توحيد برلين".

وتابعت: "هناك مداهمات مستمرة أيضًا في العديد من المناطق التي ما زالت تنفذها الشرطة في برلين وبراندنبورغ".

(م ش)