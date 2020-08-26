حملة مداهمات واختطاف 3 شبان من عفرين

ونقلت منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا عن مصادر، أن مرتزقة جيش الاحتلال التركي أقدموا على مداهمة قرية دير صوان التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة واختطاف عدد من الشبان.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال التركي وبالتنسيق مع مرتزقة الجبهة الشامية أقدمت مساء أمس الاثنين، على محاصرة قرية دير صوان التابعة لناحية شرا، واستقدمت العشرات من الجنود وعربات نقل الجند (بانزر) من داخل اراضيها، وقامت بمداهمة منازل عدد من المواطنين وسط حالة من الذعر والخوف لدى الأهالي، وأقدمت على اختطاف 3 شبان من أهالي القرية.

وحصلت المنظمة على أسماء عدد من المختطفين وهم كل من "حسن محمد كلجامو والدته زينب 24 عامًا، حسن طوبال بن صبحي وزكي 22 عامًا، وشاب قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا وهو ابن المواطن يوسف طوبال والدته منى، دون معرفة التهم الموجهة إليهم، وتم اقتيادهم إلى أحد مراكزها داخل الأراضي التركية وما يزال مصيرهم مجهولًا.

(م ح)