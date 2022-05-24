حملة لتوزيع منشورات توعوية مناهضة للعنف ضد المرأة في تربه سبيه

نظم اليوم مكتب المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو حملة لتوزيع بروشورات توعوية على الأهالي بهدف الحد من العنف الممارس على المرأة.

وشملت الحملة توزيع المنشورات في السوق المركزي وبعض شوارع المدينة.

العضوة في مكتب المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه شريفة مراد قالت إن هذه الحملة جاءت في إطار المرحلة الثالثة من حملة أطلقت في شمال وشرق تحت شعار "بنضال واتحاد المرأة ننهي العنف ".

وأشارت شريفة إلى أنهم و نظراً لتزايد حالات قتل المرأة في المجتمع أطلقوا هذه الحملة لتوعية المجتمع للحد من هذه الجرائم .

(كروب/ك)

ANHA