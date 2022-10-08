حملة لتوزيع البروشورات في حلب تعريفاً بالمؤامرة الدولية

ضمن سلسلة الفعاليات المنظمة في مناطق شمال وشرق سوريا تنديداً بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان في ذكراها السنوية الـ 24، نظم اليوم المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية بالتعاون مع مؤتمر ستار حملة ليوم واحد، لتوزيع البروشورات تعريفاً بالمؤامرة.

بحسب منظمي الحملة فإن عدد المنشورات المقرر توزيعها اليوم، يصل إلى حوالي 4300 منشوراً في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

البروشورات تتضمن لمحة عن المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان والتي بدأت في 9 شهر تشرين الأول/أو أكتوبر من عام 1998 بمشاركة العديد من الدول الرأسمالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وتركيا.

كما تحتوي أيضاً على دعوة للمشاركة في المظاهرة الكبرى التي ستقام يوم غد في حلب، حيث سيكون التجمع أمام صالة 8 آذار للاجتماعات والواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، في تمام الساعة 11:30 ظهراً.

(م ع/ س ر)

ANHA