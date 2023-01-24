حملة جمع التواقيع تنطلق في مقاطعتي قامشلو والحسكة

كانت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا بالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان أطلقت الحملة تحت شعار "شعوب شمال وشرق سوريا تطالب برفع العزلة عن القائد أوجلان وتحقيق الحرية الجسدية له"، في الـ 22 من كانون الثاني الجاري.

ومن المقرر أن تستمر الحملة لغاية 15 شباط المقبل حيث يصادف الذكرى السنوية الـ 24 للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان.

وبعد الانتهاء من جمع التواقيع على مستوى قرى وبلدات ومدن روج آفا وشمال وشرق سوريا سيتم تسليم وثيقة التواقيع للمبادر السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان وبدورها ستقوم برفعها للجنة مناهضة التعذيب (CPT).

في هذا الإطار، بدأت حملة جمع التواقيع، اليوم، في نواحي تربه سبيه، وجل آغا، وتل براك بمقاطعة قامشلو وناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة، حيث تم تشكيل لجان في هذه النواحي توزعت في احياء المدن وتقوم هذه اللجان بزيارة الكومينات ومنازل الأهالي لشرح أهداف الحملة وجمع التواقيع.

كما وتم وضع نقاط في الأسواق الشعبية داخل مدن بالتنسيق مع اتحاد الشبيبة الثورية السورية لجمع التواقيع من الأهالي.

في هذا السياق، قالت لوكالتنا الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في تل تمر وأحد المشرفين على عمل لجان الحملة جنار صالح" بدأنا اليوم بحملة لجمع تواقيع من اهالي ناحية تل تمر وقراها، عبر 12 لجنة تم توزيعها على الكومينات لجمع التواقيع".

واضافت" جاءت حملتنا رداً على العزلة المطبقة على القائد فكلنا على معرفة تامة منذ ما يقارب الـ 22 شهراً تفرض دولة الاحتلال التركي العزلة المشددة على القائد اوجلان، وإلى الآن لا نعرف اي شيء عن وضعة الصحي".

واختمت حديثها بالقول" من خلال هذه الحملة نحن شعوب شمال وشرق سورية نريد ان نثبت للعالم اجمع اننا نريد معرفة وضع القائد اوجلان الصحي".

(كروب/س ر)

ANHA