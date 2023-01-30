حملة جمع التواقيع لرفع العزلة تنطلق في زركان وتستمر في الدرباسية  

بدأت حملة جمع التواقيع في ناحية زركان بمقاطعة الحسكة، فيما تستمر في ناحية الدرباسية التابعة للمقاطعة ذاتها حيث انطلقت الحملة هناك في 25 كانون الثاني الجاري.

وتجري أعمال الحملة على قدم وساق، عبر التنسيق مع كومينات ومجلسي الناحيتين التابعتين لمقاطعة الحسكة.

وكانت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا وبالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، قد أعلنت في 22 كانون الثاني الجاري عن إطلاقها لحملة جمع التواقيع، تحت شعار "شعوب شمال وشرق سوريا تطالب برفع العزلة عن القائد أوجلان وتحقيق الحرية الجسدية له".

ومن المقرر أن تستمر الحملة لغاية 15 شباط المقبل، الذي يصادف الذكرى السنوية الـ 24 لاختطاف القائد عبد الله أوجلان في عام 1999 بعد مؤامرة دولية.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة، بدأت حتى الآن، في العديد من المدن والنواحي التابعة لمقاطعتي قامشلو الحسكة بإقليم الجزيرة، أبرزها؛ مدينة قامشلو ونواحي تربه سبيه، وجل آغا، وتل براك، وتل تمر.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة ضمن مناطق أخرى في شمال وشرق سوريا، اليوم.

(كروب/ م ح)

ANHA