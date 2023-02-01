حملة جمع التواقيع لرفع العزلة عن القائد أوجلان تستمر في الطبقة

أطلقت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا وبالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، حملة تحت شعار "شعوب شمال وشرق سوريا تطالب برفع العزلة عن القائد أوجلان وتحقيق الحرية الجسدية له"، وذلك في 22 كانون الثاني المنصرم.

بدأت الحملة في منطقة الطبقة بعد يوم من إطلاق الحملة، (23 كانون الثاني المنصرم).

تُجمع التواقيع في كافة أحياء المدينة، وناحية الجرنية وبلدات المنصورة، والسويدية، والمحمودلي التابعة لها، وأريافها.

عضوة لجنة مبادرة حرية القائد في الطبقة، شذى الحسين، قالت لوكالتنا، إن جمع التواقيع يتواصل في جميع أحياء المدينة وريفها، وهناك إقبال كبير من قبل الأهالي.

وأشارت شذى الحسين، "نهدف من خلال حملة جمع التواقيع، إلى إيصال صوت شعوب المنطقة المطالبة بإنهاء العزلة على القائد أوجلان وتحقيق حريته الجسدية، إلى العالم أجمع وإلى لجنة مناهضة التعذيب على وجه الخصوص".

ومن المقرر أن تنتهي حملة جمع التواقيع المطالبة؛ برفع العزلة المشددة عن القائد عبد الله أوجلان في الـ 15 من شهر شباط الجاري، وذلك عبر بيان ختامي يكشف عدد التواقيع التي جُمعت، على أن يتم تسليم وثيقة جمع التواقيع إلى المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، حيث ستقوم بدورها برفعها إلى لجنة مناهضة التعذيب CPT.

(ع ص/ س ر)

ANHA