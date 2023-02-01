حملة جمع التواقيع للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان تستمر في دير الزور

المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا بالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان أطلقت حملة تحت شعار "شعب شمال وشرق سوريا للمطالبة برفع العزلة عن القائد أوجلان وتحقيق الحرية الجسدية له، وانطلقت الحملة اليوم في بلدة الكسرة التابعة لريف دير الزور الغربي وجابت أحياء البلدة لجمع تواقيع الأهالي.

في هذا الصدد، قالت الإدارية في مركز الاتحاد الرياضي في دير الزور كفى المحمد "قمنا بجمع التواقيع للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان حيث استهدفنا اليوم بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي".

وأكدت "هدفنا من جمع التواقيع تقديمها للجهات الحقوقية المسؤولة عن حقوق المعتقلين لنثبت لها أن الملايين يقفون خلف القائد ويناضلون من أجل تحقيق حريته الجسدية".

وطالبت "الأهالي بالانضمام إلى الحملة لجمع أكبر عدد من التواقيع".

ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى 15 شباط المقبل حيث يصادف الذكرى السنوية الـ 24 لاختطاف القائد عبدالله اوجلان بعد المؤامرة الدولية.

(ع ع/ف)

ANHA