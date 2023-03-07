حملة جمع التواقيع للحرية الجسدية للقائد أوجلان في مرحلة الإحصاء

وأطلقت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا بالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان؛ حملة لجمع التواقيع في 22 كانون الثاني/يناير المنصرم، تحت شعار "شعوب شمال وشرق سوريا تطالب برفع العزلة عن القائد أوجلان وتحقيق الحرية الجسدية له"، وذلك في الذكرى السنوية 24 للمؤامرة الدولية على القائد.

تمت الحملة عبر 30 لجنة لمتابعة جمع التواقيع، ضمن أحياء مدن ونواحي وقرى شمال وشرق سوريا وحلب ودمشق، مؤلفة من أعضاء الكومينات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية.

ودخلت الحملة مرحلة إحصاء عدد التواقيع من قبل اللجان المشرفة، بعد انتهاء مرحلة جمع التواقيع في كل مناطق شمال وشرق سوريا وحلب ودمشق.

وسُيعلن عن الأرقام النهائية للإحصاء، خلال الفترة المقبلة عبر بيان رسمي من قبل الأطراف الراعية للمبادرة حسب أعضاء المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا، دون كشف معلومات أوفى عن تاريخ الإعلان.

وكانت قد مددت الفترة المحددة لحملة جمع التواقيع والتي كان من المقرر انتهائها 15 شباط/فبراير الفائت، على خلفية انشغال أهالي ومؤسسات شمال وشرق سوريا بجمع المساعدات لمتضرري الزلزال الذي ضرب باكور (شمال كردستان) وتركيا وسوريا.

(س أ/آ)

ANHA