حملة جمع التواقيع المطالبة برفع العزلة عن القائد أوجلان تتواصل في منبج

تستمر حملة جمع التواقيع المطالبة بإنهاء العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان والكشف الفوري عن وضعه الصحي، في يومها الثالث على التوالي في أحياء مدينة منبج وريفها، من قبل الخطوط والكومينات والمجالس المدنية في المنطقة.

في هذا الصدد، قالت أمينة عثمان: "نشارك اليوم في حملة جمع التواقيع لرفع العزلة المشددة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان الذي دافع عن حقوق المرأة وأعطاها حريتها في المجتمع، لذا من واجبنا نحن النساء المطالبة بتحقيق حريته الجسدية".

وأكدت "سنستمر في نضالنا وبكامل إرادتنا وقوتنا وبكافة إمكاناتنا لنوصل أصواتنا للجهات المعنية، لإنهاء العزلة وتحقيق حرية القائد الجسدية".

من جانبه، قال المواطن محمد الراشد: "بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان استطاعت شعوب المنطقة الخلاص من الفكر السلطوي، ومن واجبنا نحن أهالي المنطقة المشاركة في حملة جمع التواقيع المطالبة بإنهاء العزلة عن القائد أوجلان، لإيصال صوتنا إلى العالم أجمع بأن حرية القائد هي حرية كافة شعوب المنطقة".

ومن المقرر أن تنتهي حملة جمع التواقيع المطالبة بإنهاء العزلة المفروضة على القائد أوجلان في الـ 15من شباط الحالي.

(ف)

ANHA