حملة هاشتاغ من أجل الشهيدة ناكهان آكارسال

نُظمت فعاليات متنوعة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عضوة أكاديمية جنولوجيا، ناكهان آكارسال التي تعرضت لهجومٍ مسلح في مدينة السليمانية في جنوب كردستان، في الرابع من تشرين الأول العام الماضي.

وجهت مبادرة العدالة من أجل ناكهان آكارسال، قبل يومين، رسالة مفتوحة تحمل تواقيع 312 امرأة ومنظمة من 51 دولة حول العالم، إلى الأمم المتحدة والحكومة العراقية، وطالبت المبادرة في رسالتها بالتحرك العاجل لكشف ومعاقبة مرتكبي المجازر التي تتعرض لها المرأة.

ودولة الاحتلال التركي متورطة في اغتيال ناكهان آكارسال، وستُطلق حملة الهاشتاغ على موقع إكس (تويتر سابقاً) اليوم.

وستبدأ حملة الهاشتاغ في الساعة 20:00 بتوقيت آمد، تحت وسم العدالة من #JusticeForNagihanAkarsel (Edalet Ji Bo Nagîhan Akarsel) .

(ر)

ANHA