حملة هاشتاغ لدعم ثورة Jin Jiyan Azadî في روجهلات وإيران

أطلق رواد ونشطاء مواقع التواصل الافتراضي، حملة هاشتاغ #JinJiyanAzadî، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل الشابة الكردية جينا أميني، وانتفاضة Jin, Jiyan, Azadî، في روجهلات (شرق كردستان) وإيران.

ويصادف اليوم (16 أيلول الجاري) الذكرى السنوية الأولى لمقتل الشابة الكردية جينا أميني (22 عاماً)، على يد ما تسمى "شرطة الأخلاق" التابعة للدولة الإيرانية، واندلاع انتفاضة شعبية في روجهلات كردستان وإيران بريادة المرأة وشعار " Jin, Jiyan, Azadî" أي "المرأة، الحياة، الحرية".

وكتبت الناشطة في حركة المرأة الحرة (TJA) والرئيسة المشتركة للجنة العلاقات الخارجية في حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، فلك ناز أوجا، على صفحتها الشخصية على منصة إكس (تويتر سابقاً)، باللغة الكردية "!Emê têkoşîna azadîya jinê xûrttir bikin"، وتعني بالعربية "سنصعّد نضال حرية المرأة"، مرفقة إياها هاشتاغ #JinJiyanAzadî، وصورة لجينا أميني.

بينما الموقع الرسمي لوحدات حماية المرأة (YPJ)، فقد كتب على صفحته في إكس، قائلاً: "من أجل الدفاع عن حقوق النساء في كل مكان ورفع راية النصر والحرية"، ونشرت معها صورة لمقاتلات وشعار "المرأة، الحياة، الحرية".

ونشر البرلماني عن حزب الخضر اليساري، عمر أوجلان، صورة لجينا أميني، وكتب عليها قائلاً: "من أجل مجتمع حر وامرأة حرة".

كما شاركت صفحة باسم روناهي، في الـ هاشتاغ ونشرت صورة لامرأتين مرتديتين الزي الكردي، رافعتين يافطتين كتب عليهما "Jin, Jiyan, Azadî"، و"المرأة علم فلسفة الحياة".

وحملة الـ هاشتاغ التي انطلقت ليلة الجمعة في تمام الساعة 8:00 بتوقيت قامشلو، مستمرة إلى اليوم لغاية الساعة 8:00.

(ي م)

ANHA