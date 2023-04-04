تستمر حملة هاشتاغ "#FreedomForOcalanNow"، التي أُطلقت على شبكات التواصل الافتراضي الساعة 20:00 من ليلة أمس، والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان الذي يوافق الـ4 من نيسان/أبريل.

وفور إطلاق الحملة، بدأ الكثيرون من جميع أنحاء كردستان والعالم بالمشاركة فيها، حيث أشاروا خلالها إلى العزلة المشدّدة ودعوا إلى تحقيق الحريّة الجسديّة للقائد عبد الله أوجلان.

ويشارك في الحملة العديد من السياسيين والصحفيين والمحامين.

وشارك المستخدمون في منشوراتهم صوراً وكلمات للقائد أوجلان بمختلف اللغات، وأشاروا إلى الصفحات والمواقع الرقمية للمؤسسات الدولية كلجنة مناهضة التعذيب والأمم المتّحدة، وأبرز هذه المشاركات:

* الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم: "أوّلاً وقبل كل شيء كسر القائد بفلسفته وفكره قيود عبودية الشعب الكردي. #FreedomForOcalanNow".

* الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب، رمزي كارتال: "حرية القائد آبو تمثل حرية شعبنا وحريّة المرأة. #FreedomForOcalanNow".

* عضوة العلاقات الخارجيّة في مجلس عشتار في مخيم مخمور، ليلى آرزو: "على أمل ضمان الحريّة الجسديّة للقائد آبو والعيش في كردستان حرّة؛ بقوّة المناضلات الكرديّات. #FreedomForOcalanNow".

* النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر أوجلان: "عمرٌ قُضيَ في سبيل السلام والديمقراطيّة، لطالما كانت جهوده ومساعيه في سبيل الحل، لكنّه يتعرّض اليوم لهجمات عنيفة وعزلةٍ مشدّدة. نهنّئكم بـ 4 نيسان، يوم ميلاد السيّد أوجلان".

* مكتب العصر الحقوقي: "يجب إلغاء نظام العزلة المشدّدة والتعذيب في إمرالي وتحقيق الحريّة الجسديّة للسيّد أوجلان". #FreedomForOcalanNow".

* الصحفي أردال أر: "الحرية الجسديّة لقائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان؛ هي السبيل الوحيد للديمقراطيّة والسلم والمساواة والحريّة. #FreedomForOcalanNow".

* الصحفي سيد أفرن: "القائد آبو؛ هو قائد الاشتراكيّة الديمقراطيّة. #FreedomForOcalanNow".

(ر)

ANHA