حملة أمنية واسعة في مخيم الهول

ويشهد مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة السورية, منذ صباح يوم أمس عملية إعادة تنظيم قسم المهاجرات, في مسعى من القوات الأمنية إلى الحد من خطورة هذا القسم, وتثبيت جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأسر ضمن المخيم, عبر المؤسسات الأمنية والعسكرية المختصة.

وبعد ساعات من إنهاء قوات سوريا الديمقراطية المرحلة الأولى من حملة "ردع الإرهاب" التي تضمنت المناطق الجنوبية من مدينة الحسكة والأرياف والصحراء الشمالية والشرقية لمدينة دير الزور السورية، بدأت وحدات حماية المرأة YPJ مساء أمس، حملة تفتيش وتمشيط واسعة النطاق في ما يسمى "قسم المهاجرات" في المخيم المخصص لأسر داعش الأجانب.

وتسعى القوات الأمنية والعسكرية المشاركة في حملة التمشيط إلى إنهاء الخلايا التي قد تكون شكلتها نسوة مرتزقة داعش ضمن المخيم, والحد من الخروقات التي ازدادت مؤخراً في القسم المذكور, وإزالة كافة ما أقدمت النسوة على إنشائه من محاكم شرعية, وأقسام تدريب الأطفال على الفكر الداعشي المتطرف.

وأفاد مراسلنا من الهول أن وحدات من قوى الأمن الداخلي – المرأة, ووحدات من قوى مكافحة الإرهاب, ووحدات مكافحة الشغب, والقوى الأمنية المشرفة على أمن وحراسة المخيم، تشارك في حملة التمشيط إلى جانب وحدات حماية المرأة YPJ.

ويعدّ مخيم الهول من أخطر المخيمات في العالم، لاحتجازه أكثر من 40 ألف شخص من نساء وأطفال مرتزقة داعش ضمنه, بعد أن قضت قسد في آذار مارس العام الماضي على آخر معاقل داعش في بلدة الباغوز.

كما ويقطن مخيم الهول أكثر من 27 ألف شخص آخرين، بين نازحين ولاجئين عراقين, جلهم ممن فروا من الحروب الدائرة في المنطقة, أو فروا إبان سيطرة داعش على مناطقهم.

وأشار مراسلنا إلى أن حملة التمشيط بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وشملت تقسيم (قسم المهاجرات) إلى 6 قطاعات, وفصله عن بعضه البعض عبر أسلاك معدنية, وحظر التجوال والتحرك في المخيم, وتفتيش كافة القاطنين, والخيم في ما يسمى قسم "المهاجرات".

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا صباح يوم أمس، بياناً كتابياً للرأي العام قالت فيها "التزاماً منا بالإسهام في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين, فستعمل الإدارة الذاتية، وعبر قواتها العسكرية وقوى الأمن الداخلي وبالشراكة مع التحالف الدولي في تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية في المخيم.

(كروب/س)

ANHA