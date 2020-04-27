حملة أمنية مشتركة على الحدود السورية العراقية

وأعلنت الهيئة في بيان إن "قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي وحرس الحدود، شرعت بعملية مشتركة لتطهير صحراء عكاشات باتجاه الحدود العراقية السورية "، مبينة إن "العملية نُفذت عقب ورود معلومات تفيد بعودة نشاط الخلايا النائمة لداعش في المناطق الواقعة خلف عكاشات".

وأضاف البيان إن "العملية تجري بتنسيق عالٍ بين الجيش والحشد وحرس الحدود وتستهدف العملية مناطق تعد رخوة أمنيا حيث سيتم تأمينها"، موضحا أن "الألوية ( 18-17-19-13) التابعة لعمليات الأنبار للحشد اشتركت في العملية فضلا عن الجيش وقوات حرس الحدود، كما اشتركت المديريات الساندة التابعة لهيئة الحشد الشعبي".

وكثفت خلايا مرتزقة داعش مؤخراً عملياتها في العراق، آخرها كانت ليلة أمس, حيث تعرضت إحدى القرى في ناحية الوليد في محافظة الأنبار لهجوم اختُطف خلاله أحد الأشخاص, وفق ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.

كما أكدت أن قوة أمنية من اللواء الرابع في الفرقة الأولى تدخلت بعملية مباغتة واشتبكت مع مرتزقة داعش، وتمكنت من قتل مرتزق وحرق عجلتهم وإصابة آخرين.

هذا وكانت القوات الأمنية قد أعلنت عن حملات سابقة لملاحقة خلايا مرتزقة داعش, وفي الثاني من آذار/مارس المنصرم أعلنت عن حملة وُصفت أنها الأكبر منذ إعلان هزيمة داعش 2017 في العراق.

(ر ح)