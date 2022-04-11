حملة النظافة تنطلق في الشدادي بالتزامن مع استمرارها في الحسكة

تستمر حملة النظافة العامة التي دعت إليها حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) في الـ 28 من آذار/مارس، في مدن ونواحي مقاطعة الحسكة، لتشمل اليوم ناحية الشدادي في الجهة الجنوبية لمقاطعة الحسكة، بالتزامن مع استمرارها في مدينة الحسكة.

وانطلقت حملة النظافة في ناحية الشدادي، تحت شعار "لتبقى مدينتي جميلة"، بمشاركة العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية في الناحية، ومؤسسات المجتمع المدني، وعمال النظافة في بلدية الشعب، من أمام مجلس الناحية.

وتشمل الحملة التي ستستمر مدة يوم كامل في الناحية، الشوارع الرئيسية والحي الشمالي لناحية الشدادي وشارع حديقة الطفل، وحديقة القائد أوجلان، وشارع علاوي الصالح، وفق ما أكده الإداري في حركة المجتمع الديمقراطي بالناحية علي الدخيل.

فيما لا تزال حملة النظافة التي أطلقت في مدينة الحسكة مستمرة في يومها الـ 14.

وكانت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM قد أطلقت في الـ 28 من آذار/مارس الفائت حملة نظافةٍ تحت شعار "نظافة المدينة من نظافة المجتمع"، بدأت الحملة من مدينتي قامشلو والحسكة، شارك في يومها الأول العشرات من أهالي المنطقة، وأعضاء الكومينات، ومجلس المدينة، مؤتمر ستار، مجلس عوائل الشهداء، قوى الأمن الداخلي وبلدية الشعب؛ نشر وترسيخ ثقافة النظافة في المجتمع.

(ب د/أم)

ANHA