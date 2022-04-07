حملة النظافة التي دعت إليها TEV-DEM في قامشلو تصل قرية أم الفرسان

وشارك في الحملة التي انطلقت، اليوم، في قرية أم الفرسان شرق مدينة قامشلو، أعضاء وعضوات حركة المجتمع الديمقراطي واتحاد الكادحين وقوى الأمن الداخلي والعشرات من الأهالي والتي شملت الشوارع والساحات الرئيسة.

بدأت الحملة في 28 آذار الفائت، من حي العنترية وقناة السويس والجمعاية بمدينة قامشلو، لتصل اليوم إلى قرية أم الفرسان.

على هامش الحملة، شددت عضوة اتحاد الكادحين في مقاطعة قامشلو، شهناز حمو، على أهمية توعية المجتمع من أجل القيام بواجبه والحفاظ على النظافة.

وكانت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) قد أطلقت في الـ 28 آذار/ مارس الفائت حملة نظافة في مقاطعة قامشلو تحت شعار "نظافة المدينة من نظافة المجتمع"، لنشر ثقافة النظافة بين المجتمع.

(كروبأ)

ANHA