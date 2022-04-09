حملة النظافة التي أطلقتها TEV- DEM في قامشلو تستمر في نعمتلي

شارك اليوم، في الحملة التي بدأت من قرية أم الفرسان، أعضاء وعضوات حركة المجتمع الديمقراطي، وغرفة التجارة ومنظمة حقوق الإنسان. بدأت الحملة من طريق أم الفرسان الرئيس وصولاً إلى حاجز نعمتلي.

وعلى هامش الحملة، تحدثت الرئيسة المشتركة لغرفة التجارة في مقاطعة قامشلو، شيرين إبراهيم العمر لوكالتنا، وقالت: "هذه ليست الحملة الأولى وليست الأخيرة، هدفنا هو نشر ثقافة النظافة بين المجتمع كامل".

وأشارت: "يجب على كل إنسان أن يرى نفسه مسؤولاً عن نظافة مدينته، لهذا ستستمر هذه الحملة لمدة شهر، لأن نظافة مدينتنا هي مرآة المجتمع".

هذا وقد شملت الحملة إلى الآن، أحياء العنترية وقناة سويس وجمعاية، وقرية أم الفرسان، لتصل اليوم إلى حاجز قوى الأمن الداخلي على مدخل مدينة قامشلو الشرقي والموجود في قرية نعمتلي.

وكانت حركة المجتمع الديمقراطي TEV -DEM قد أطلقت في الـ 28 من آذار/ مارس المنصرم حملة نظافة عامة على مستوى مقاطعة قامشلو، تحت شعار "نظافة المدينة من نظافة المجتمع".

(كروب/آ)

ANHA