حملة الأول من حزيران استكمال لانتصارات حركة التحرر الكردستانية

وأشاد أهالي ناحيتي الدرباسية وزركان بوحدة مكونات المنطقة ضد كافة أشكال الهجمات، وذلك خلال مسيرة جماهيرية بالتزامن مع ذكرى انطلاق حملة تحرير مدينة منبج.بالتزامن مع الذكرى السنوية لانطلاق حملة تحرير مدينة منبج من مرتزقة داعش، التي انطلقت في الأول من حزيران عام 2016، شارك المئات من أهالي ناحيتي الدرباسية وزركان في مسيرة جماهيرية.

وتجمّع الأهالي أمام دوار المرأة وسط ناحية الدرباسية حاملين أعلام قوات سوريا الديمقراطية.

وانطلقت المسيرة من دوار المرأة مرورًا بالشوارع الرئيسة في الناحية وصولًا إلى مركز مؤتمر ستار، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة مكونات المنطقة.

الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي، عمر كالو، ألقى كلمة خلال المسيرة استذكر في مستهلها جميع الشهداء الذين ضحو بأرواحهم في سبيل الحرية.

وقال كالو: "أبناء شمال وشرق سوريا قاوموا وناضلوا من أجل تحرير مناطق شمال وشرق سوريا من مرتزقة داعش المدعومين من الاحتلال التركي.

وأضاف كالو:" الأول من حزيران كان بداية لانطلاق ثورة الحرية، حيث كانت نقطة الانطلاق لتحرير منبج من مرتزقة داعش وضمان الحرية والسلام والعيش المشترك لمكونات المنطقة، وذلك بفضل تضحيات أبناء المنطقة الذين قاتلو وناضلوا في خندق وصف واحد".

وبيّن كالو: "أن حملة الأول من حزيران هي استكمال للانتصارات التي حققتها حركة حرية كردستان".

وأشاد كالو في ختام حديثه، بوحدة مكونات شمال وشرق سوريا ونضالهم ومقاومتهم ضد جميع أشكال الهجمات لتعيش المنطقة بحرية وكرامة.

(أح/ك)

ANHA