حملة الاعتقالات مستمرّة بحق الأهالي في عفرين المحتلّة

واختطف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أربعة مواطنين من أهالي قرية دار كيره في ناحية موباتا بعفرين، وذلك في ٢٧ آذار/مارس المنصرم، وهم كل من المواطن رستم علي 35 عاماً، أمير جمال 25 عاماً، خليل أمير 27 عاماً وبهزاد عثمان 50 عاماً، وتمّ نقلهم إلى سجن معراتة بمدينة عفرين ولا يزال مصيرهم مجهولاً.

كما تمّ اعتقال أربعة مواطنين آخرين خلال شهري مارس ونيسان الجاري من قريتي بعدينا بناحية راجو وكوكانيه في موباتا في عفرين المحتلة بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً.

وهم كل من المواطن عابدين شيخموس موسى 52 عاماً ورفاعي علي هورو 41 عاماً وخليل محمد سيدو 60 عاماً من قرية بعدينا، والمواطن الكُردي إبراهيم تاج الدين إسماعيل 21 عاماً من قرية كوكانيه بناحية موباتا وتمّ اقتياده إلى داخل الأراضي التركية.

وضمن سلسلة الاختطافات بحقّ المدنيين، تمّ اختطاف المواطن عبدو معمو 42 عاماً قبل نحو أربعة أشهر من قبل مرتزقة أحرار الشرقية الذين قاموا بتسليمه إلى ما تسمّى الشّرطة العسكرية، لتقوم الأخيرة بالإفراج عنه أواسط آذار/مارس الماضي، لقاء دفع فدية مالية قدرها 2500 دولار أمريكيّ، والمواطن معمو صاحب مخزن للمواد الغذائية واقع في شارع مبنى البريد وسط مدينة عفرين.

(إ)

ANHA