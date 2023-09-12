حملة اعتقالات تطال الشباب في ريف جرابلس

وبحسب المصادر فإن حملة الاعتقالات بدأت منذ ثلاثة أيام في القرى الجنوبية لمدينة جرابلس المحتلة وبشكل سري.

وأكدت المصادر تعرض أهالي قرى جرابلس الجنوبية المحتلة على طول الشريط الحدودي المحاذي للمناطق المحررة من قبل مجلس منبج العسكري، لحملة اعتقالات من قبل مرتزقة الاحتلال التركي بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالتنا فإن المعتقلين في السجون يتعرضون لتعذيب وحشي.

ولا توجد حتى الآن إحصائية دقيقة للمعتقلين الذين زجوا في سجون الاحتلال، فيما لا تزال حملة الاعتقالات مستمرة في تلك القرى.

(دأ/ك)

ANHA