شارك اليوم الثلاثاء، في الحملة أعضاء غرفة التجارة والأصناف، بالإضافة إلى أهالي حي العنترية بمدينة قامشلو.

قبل الشروع بأعمال النظافة، وُزِعت الكمامات والقفازات على المشاركين، وبدأت الحملة، بعد تجمع المشاركين أمام دوار الشهداء الأمميين في حي العنترية لجمع الأوساخ والنفايات من الساحات والشوارع الفرعية، بدءاً من الحزام مروراً بمزار الشهداء وصولاً إلى دوار عفرين في الحي، وعند الانتهاء رُحِّلت النفايات إلى الأماكن المخصصة لها.

يذكر أن حملة "نظافة المدينة من نظافة المجتمع" التي أطلقتها حركة المجتمع الديمقراطي في ٢٨ آذار المنصرم ومن المقرر أن تستمر شهراً، فيما شملت حتى الآن الأحياء والشوارع الرئيسة في مدينة قامشلو.

(آ ي/ ف)

ANHA