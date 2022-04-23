شارك اليوم السبت، في الحملة أعضاء وعضوات حركة المجتمع الديمقراطي، بالإضافة إلى اتحاد السائقين واتحاد الكادحين في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى أهالي حي الكورنيش التابع لمدينة قامشلو.

قبل الشروع بالتنظيف وُزِعت الكمامات والقفازات على المشاركين، وبدأت الحملة، بعد تجمع المشاركين أمام دوار الخليج الواقع في حي الكورنيش التابع لمدينة قامشلو، لجمع الأوساخ والنفايات من الساحات والشوارع الفرعية، وصولاً إلى دوار الفلاحين الواقع في نفس الحي، وعند الانتهاء رُحِلت النفايات إلى الأماكن المخصصة لها.

وعلى هامش الحملة أكدت الرئيسة المشتركة لاتحاد السائقين، سلمى حسن، على أهمية النظافة، وعن التأثيرات الإيجابية للحملة في أهالي مدينة قامشلو، وذلك خلال مشاركتهم وتحمل مسؤولية نظافة أحيائهم.

وشددت سلمى حسن على ضرورة تعاون الأهالي لإبقاء المدينة نظيفة، وقالت: "النظافة مسؤولية، وهذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع".

يذكر أن الحملة شملت حتى الآن أحياء (العنترية، قناة السويس، جمعاية، قرية أم الفرسان، نعمتلي، منطقة الصناعة، حي طي)

هذا وأطلقت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) في الـ 28 من شهر آذار المنصرم، حملة نظافة عامة، في مدينة قامشلو، بهدف جعل النظافة ثقافة راسخة في المجتمع، تحت شعار "نظافة المدينة من نظافة المجتمع".

(كروب/آ)

ANHA