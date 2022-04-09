ضمن حملة النظافة التي أطلقتها حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) في الـ 28من آذار/مارس الفائت، وصلت اليوم، حملة النظافة إلى ناحية الدرباسية، بالتزامن مع حملة مماثلة في مدينة الحسكة، تحت شعار "نظافة المدينة من نظافة المجتمع".

وستشمل حملة الدرباسية والتي ستستمر ليوم كامل، الشوارع الرئيسة والفرعية في الناحية، بمشاركة أعضاء مؤسسات المجتمع المدني، وبلدية الشعب في الناحية، بدءاً من حزام الناحية شرقاً، حتى نهاية الحزام جنوباً.

فيما تستمر اليوم الحملة ذاتها التي كانت قد انطلقت في مدينة الحسكة، منذ 10 أيام، شملت الشوارع الرئيسة، والأسواق التجارية، وساحاتها، لتنتهي قبل قليل من تنظيف شوارع حي الناصرة.

(كروب/أم)

ANHA