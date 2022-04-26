أطلقت حركة المجتمع الديمقراطي في الـ 28 من آذار/ مارس المنصرم، حملة نظافة في شمال وشرق سوريا، تحت شعار "نظافة المدينة من نظافة المجتمع".

شارك فيها أعضاء مؤسسات المجتمع المدني، وبلديات الشعب في المدن والنواحي والبلدات، بالإضافة إلى الأهالي، إلا أنها غير كافية -بحسب أهالي تحدثوا لوكالتنا- ما لم يتحمل كل فرد في هذا المجتمع مسؤوليته من أجل تحقيق أهداف الحملة.

المواطنة سامية فرحان من حي الكلاسة بمدينة الحسكة قالت إن "الحملة لاقت صدى كبيراً وتأييداً من قبل أهالي شمال وشرق سوريا، لِما لها من فائدة على المجتمع بأكمله، لكنها لن تكون كافية ما لم يقم كل فرد في المجتمع بواجبه، والانضمام إلى هذه الحملة من خلال المحافظة على نظافة حيّه".

وأكدت سامية أن للكومينات والمجالس دور مهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها، والتي تكمن في التركيز على أهداف الحملة وشرحها للأهالي، وتشجيعهم عبر أعمال كومينالية ودفعهم إلى تحمّل مسؤولياتهم في الحفاظ على نظافة المنطقة.

من جانبها، قالت المواطنة فريال أحمد من حي تل حجر في مدينة الحسكة "هذه الحملة ضرورية؛ لأن نظافة أي مدينة أو حي أو منطقة تعكس مدى وعي قاطنيها"، مؤكدة أن المحافظة على النظافة لا تقع على عاتق المؤسسات المعنية فقط، بل الجزء الأكبر منها يتحمّلها الأهالي؛ لجعلها ثقافة راسخة في المجتمع.

ويرى المواطن عبد الصمد عمر من أهالي حي الصالحية في المدينة نفسها، أن "الحملة ستحقق أهدافها إذا تحلّى المجتمع بروح التعاون والتشاركية على جميع الصعد، لذا علينا التعاون مع المؤسسات للحصول على بيئة نظيفة وصحية".

وفي الـ 6 نيسان الجاري انضم اتحاد محاميي إقليم الجزيرة إلى هذه الحملة في مدينة قامشلو. وعن أهميتها ودورها في المجتمع، تحدث المحامي محمد أمين نعيمي أحد المشاركين في الحملة لوكالتنا.

وقال نعيمي إن ثقافة النظافة يجب أن تكون عامة وألّا ينتظر أحد الآخر للقيام بتنظيف حيه أو مدينته أو قريته؛ لأن النظافة دليل على تقدم ورقي المجتمعات.

وعن دور المجتمع في الحفاظ على النظافة العامة، أكد المحامي محمد أمين نعيمي أن "شعب شمال وشرق سوريا قدّم آلاف الشهداء من أجل حماية العالم من إرهاب مرتزقة داعش وأصبح نموذجاً فريداً يحتذى به في العالم أجمع وهو قادر على أن يكون مثالاً بنظافة منطقته".

النظافة العامة يجب أن تصبح ثقافة اجتماعية

وطالب عضو اتحاد محامي إقليم الجزيرة محمد أمين نعيمي أفراد المجتمع بتحمل مسؤولياتهم تجاه النظافة العامة وأن تصبح ثقافة اجتماعية وأن يرشد كل فرد الأشخاص حوله عن أهمية النظافة ومنع أي فرد من رمي الأوساخ أو حرقها، مؤكداً أن حملة حركة المجتمع الديمقراطي حققت نتائج مهمة وواضحة على الأرض ونتمنى أن تستمر هكذا حملات حتى نستطيع حماية أنفسنا ومجتمعنا من الأمراض وخلق بيئة نظيفة لأطفالنا.

(كروب/ك)

ANHA