ونظم مؤتمر ستار في ناحية الجلبية الواقعة، جنوب شرق مدينة كوباني ٤5 كيلومتراً، مظاهرة تحت شعار "الوقت وقت حرية القائد عبدالله أوجلان" في إطار حملة "حان وقت الحرية".

وانطلق المتظاهرون من أمام مبنى مؤتمر ستار في الناحية، حاملين صور القائد أوجلان، ومرددين الشعارات المطالبة بفك العزلة عن القائد أوجلان، إلى ساحة الشهيد كلهات رامان في قرية خراب عاشق، حيث وقف المتظاهرون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء.

ثم تحدثت العضوة في دار المرأة في ناحية الجلبية، أمينة عبد الرحمن، باسم مؤتمر ستار، وقالت: "مظاهرتان من أجل التنديد بالعزلة على القائد أوجلان المستمرة منذ سنوات، وعلى الرغم من ذلك استطاع القائد نشر فكره وفلسفته بين الشعب الكردي والعالم".

وأضافت أمينة عبد الرحمن: "العدو التركي يستهدف المدنيين في روج آفا، ويمارس الحرب الخاصة على الشعب، ويحارب قوات الكريلا بالأسلحة الكيماوية، بالتزامن مع صمت دولي"، وتابعت " ولكن نقول للأعداء والطغاة كفى لكم وقد آن الأوان لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان وتحرير الشعب الكردي".

وفي ختام حديثها، طالبت أمينة عبد الرحمن الشعب الكردي بالاتحاد والعمل على تحرير القائد أوجلان جسدياً، واعتبرت أن العزلة على القائد هي عزلة على الشعب الكردي، وأن على الجميع الوقوف وقفة واحدة لمواجهة أعداء الشعب الكردي ولكي يتحرر القائد أوجلان.

يشار إلى أن هذه المظاهرة تأتي في سياق سلسلة من الفعاليات يعمل مؤتمر ستار على تنظيمها في مدينة كوباني وريفها في إطار حملة "حان وقت الحرية"، التي تدعو إلى تصعيد النضال ضد أعداء القضية الكردية والعمل على تحرير القائد أوجلان.

وسبق هذه المظاهرة، خروج مظاهرات مماثلة في مدينة كوباني وناحية القناية وصرين وشيران التابعين لمقاطعة كوباني.

(ج ع/ج)

ANHA