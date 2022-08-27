وأطلقت المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" بقيادة قوى الأمن الداخلي ومساندة ودعم قوات سوريا الديمقراطية في 25 آب الجاري داخل مخيم الهول بعد تزايد نشاط خلايا مرتزقة داعش في الفترة الأخيرة.

وبدأت اليوم عمليات التمشيط في الساعة 5:00 صباحاً، في القطاع الأول الذي يقطنه اللاجئون العراقيون بعد تمشيط جزء من القطاع، بحيث تستمر عمليات التفتيش والتحري عن خلايا مرتزقة داعش المتوارية عن الأنظار والمتخفية بين قاطني المخيم.

وتمكنت قوى الأمن الداخلي يوم أمس من إلقاء القبض على 27 مرتزقاً من خلايا داعش النائمة خلال عمليات التمشيط والتفتيش داخل القطاع الأول من المخيم، كما عثرت على 5 خنادق في القطاع نفسه، كانت تستخدمها خلايا داعش النائمة للاختباء والتواري عن الأنظار لاستهداف واغتيال وقتل القاطنين، وردمتها، بالإضافة إلى إزالة 33 خيمة كان يستخدمها مرتزقة داعش كأماكن خاصة للدورات الشرعية، يتم فيها نشر فكر تنظيم داعش الإرهابي المتطرف، إضافة إلى استخدامها كمحاكم شرعية لفرض الأحكام والعقوبات على الأشخاص الذين لا يَتبعون فكرهم المتطرف ولا يتعاون معهم حسب بيان لقوى الأمن الداخلي.

وصعّدت هذه الخلايا من تنفيذ عمليات القتل بأساليب وحشية ضد قاطني مخيم الهول، بعد تهديد مسؤولي دولة الاحتلال التركي بالهجوم على شمال وشرق سوريا.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أطلقت المرحلة الأولى من حملة "الإنسانية والأمن" في 28 شهر آذار 2021 وأعلنت انتهاءها في 2 نيسان من العام نفسه، وأكدت إلقاء القبض على 125 مرتزقاً من خلايا داعش النائمة، بينهم 20 متزعماً.

(أس/ف)

ANHA