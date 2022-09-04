دخلت اليوم، المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول، في 25 آب المنصرم، بمساندة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ)، يومها الحادي عشر.

بدأت عمليات البحث والتفتيش في الساعة 05:00 من فجر اليوم الأحد، في القطاع الخامس من مخيم الهول، والذي لم ينتهي تمشيطه أمس السبت بشكل كامل، حيث يقوم أعضاء قوى الأمن الداخلي ومقاتلي قسد و(YPG) و(YPG) الذين انضم المئات منهم لحملة "الإنسانية الأمن" الهادفة إلى ملاحقة خلايا داعش وضمان الأمن في المخيم، بعمليات التفتيش والبحث في القطاعات التي يدخلونها خيمة بخيمة.

فيما توجه النازحون السوريون من قاطني القطاع الخامس إلى تجديد بياناتهم ووثائقهم.

خلال عمليات البحث، عثرت قوى الأمن الداخلي صباح اليوم، على 388 رصاصة لسلاح الكلاشينكوف.

هذا ولا تزال عمليات البحث والتفتيش مستمرة.

(س ر)

ANHA