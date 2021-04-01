حملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا في مخيم الهول في الـ 28 من آذار بهدف تطهير المخيم من خلايا داعش النائمة أنهت يومها الخامس.

في اليوم الخامس من الحملة تم تمشيط القطاعين السادس والثامن. ولم يتم نشر أي معلومات رسمية حول عدد المرتزقة الذين تم اعتقالهم خلال أعمال الحملة اليوم.

الحملة التي أنهت يومها الخامس والتي أطلقتها قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا تشارك فيها قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة بشكل فعّال وتقدم الدعم لقوى الأمن الداخلي.

خلال الأيام الماضية تم إلقاء القبض على أكثر من 70 مرتزقاً من داعش بينهم مسؤولون، كما تم ضبط كميات من المعدات العسكرية.

(م م)

ANHA