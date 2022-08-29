أطلقت قوى الأمن الداخلي المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" وبمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة في 25 آب/ أغسطس عملية أمنية تستهدف خلايا داعش النشطة داخل المخيم في مقاطعة الحسكة.

وأنهت قوى الأمن الداخلي تمشيط القطاعين الأول والثاني من مخيم الهول والذي يقطنه اللاجئون العراقيون بعد 4 أيام من انطلاقة الحملة، وعثرت خلالها على خنادق وألقت القبض على العشرات من خلايا داعش النائمة النشطة داخل المخيم.

واستكملت قوى الأمن الداخلي عملياتها الأمنية في القطاع الثالث ضمن مخيم الهول في يومها الخامس على التوالي، وقبل عمليات التمشيط يتم افراغ الخيم من قاطنيها ويتم توجيههم صوب مراكز السجلات، لتجديد بياناتهم الشخصية من جديد.

وعثرت قوى الأمن الداخلي خلال الأيام الفائتة على المزيد من ثبوتيات وأوراق لخلايا مرتزقة داعش، منها الأموال ودفاتر الأطفال مكتوبة عليها ما تعلموها من أفكار متطرفة داخل الخيم.

مع تصاعد الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، تزايدت عمليات وجرائم القتل في مخيم الهول.

بحسب بيان لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا فإن " خلال العام الجاري، نفذت خلايا التنظيم الإرهابي 43 عملية إرهابية قُتل أو أعدم فيها 44 شخصاً من قاطني المخيم من ضمنهم (14 امرأة وطفلين) وذلك ببنادق ومسدسات كاتمة للصوت أو بآلات حادة بعد تعذيب الضحايا ورمي جثثهم في أقنية الصرف الصحي لإخفاء الجرائم، كذلك شهد المخيم نحو 13 محاولة خطف للقاطنين نفذتها خلايا داعش الإرهابية، وحالات أخرى تركزت على حرق الخيم بينما كان الضحايا نيام، وإتلاف المواد الإغاثية ومستلزمات المؤسسات الطبية والخدمية، والكثير من حالات إحداث الفوضى ومحاولة إزالة العوازل الأمنية المحيطة بالمخيم".

(أس، ج ب/م)

ANHA