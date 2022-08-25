وأطلقت قوى الأمن الداخلي بمؤازرة من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة، عملية أمنية وتمشيطاً ضد خلايا مرتزقة داعش الذين نشطوا مؤخراً بعد تهديدات دولة الاحتلال التركي بشن هجوم على المنطقة، وهذه هي المرحلة الثانية من العملية الأمنية التي تطلقها قوى الأمن الداخلي.

وبدأت قوى الأمن الداخلي أولى نشاطاتها الأمنية داخل مخيم الهول أخطر مخيمات العالم، من خلال تمشيط القطاع الأول المخصص للعراقيين خيمة بخيمة للبحث والتحري عن خلايا مرتزقة داعش، وما زالت عمليات إعادة الأمن والأمان إلى ذاك القطاع مستمرة.

ويتألف مخيم الهول من 8 قطاعات رئيسة يقطنها أكثر من 54390 ألف شخص بين سوريين وعراقيين وأجانب زوجات وأطفال مرتزقة داعش واستكمالاً للإجراءات الأمنية لهذه العملية، تشرف إدارة مخيم الهول على تجديد بيانات وسجلات اللاجئين العراقيين القاطنين في القطاع الأول من المخيم.

وبحسب المشرفين فإن الغاية من تجديد قاعدة بيانات قاطني المخيم تحديد أعداد وجنسية الموجودين لتسهيل عملية تنظيم المخيم بشكل أفضل في المستقبل، وستستمر لحين الانتهاء من الحملة.

(كروب/)

ANHA