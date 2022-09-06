تتواصل الحملة التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي في الـ 25 آب المنصرم، بدعم ومساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وبدأت الحملة يومها الـ 13 بمشاركة قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة في الساعة 05:00 من فجر اليوم الثلاثاء، في القطاع السادس المخصص للنازحين السوريين، بعد الانتهاء من القطاع الخامس والذي كان أيضاً مخصصاً للنازحين.

عثرت القوى المشاركة في الساعات الأولى من اليوم، على أقنعة بالإضافة لألبسة عسكرية، وكتب ودفاتر لنشر فكر داعش المتطرف إلى جانب هواتف خلوية.

ولا تزال عملية البحث والتفتيش مستمرة في القطاع السادس خلال حملة "الإنسانية والأمن".

(ه إ/م)

ANHA