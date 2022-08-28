أطلقت قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة في 25 من الشهر الجاري المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن".

بدأت الحملة يومها الرابع في القطاع الثاني الخاص باللاجئين العراقيين في الساعة الخامسة من فجر اليوم.

في البداية تم إبلاغ اللاجئين بعدم الخروج من خيمهم، ثم دخلت القوات المشاركة في الحملة بعربات مصفحة إلى القطاع الثاني وبدأت عملية البحث. ثم جُمع اللاجئون بعد إخضاعهم لتفتيش دقيق لتجديد سجلاتهم.

وقد عُثر خلال عمليات البحث اليوم، على خندق وغرف مبينة بالحجارة. ويُشار هنا إلى أنه يُمنع بناء الغرف داخل المخيم.

هذا ويُعتقد أن الخلايا النائمة تختبئ في هذه الغرف، وتستخدمها أيضاً لإعطاء دروس لنشر الفكر المتطرف والإرهابي لداعش.

وردمت قوى الأمن الداخلي الخندق وهدمت الغرف التي تم العثور عليها. كما عثرت القوات المشاركة في الحملة على عدد من الخيم كانت تستولي عليها خلايا داعش النائمة وتستخدمها كمقر للتدريب وغسل الأدمغة، وأزالتها.

هذا وتتواصل عمليات التطهير والبحث في القطاع الثاني من مخيم الهول.

(ر)

ANHA