تواصل قوات سوريا الديمقراطية حملة "الانتقام لشهداء الرقة" في يومها الخامس على التوالي في الطبقة وريفها، لاجتثاث خلايا مرتزقة داعش في المنطقة.

والهدف من هذه الحملة التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في الـ 25 من كانون الثاني الجاري ملاحقة خلايا مرتزقة داعش التي تنشط في المنطقة ولتجفيف مصادر تمويله المادية واللوجستية بعد تكرار استهداف قواتها أكثر من مرة خلال الفترات الماضية والتي تريد زعزعة أمن واستقرار المنطقة ونشر الفوضى.

بدأت الحملة بمشاركة قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية حيث تشمل مدينة الطبقة والأرياف التابعة لها المنصورة والجرنية والقرى المجاورة.

جاءت هذه الحملة بعد قيام خلايا مرتزقة داعش بمهاجمة مقر لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في حي الدرعية شمال مدينة الرقة ما أسفر عن استشهاد 6 أعضاء من الأسايش وإصابة 10 آخرين.

وتعد حملة "الانتقام لشهداء الرقة" واحدة من عشرات العمليات الأمنية التي أطلقتها “قوات سوريا الديمقراطية”

وفي هذا الصدد قال المواطن محمد الذنون من سكان ريف مدينة الطبقة إن "جميع الأهالي يساندون هذه الحملة لأنها بالأساس تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في مناطقنا وحماية ممتلكاتنا وحياتنا من إرهاب خلايا "داعش "ونشكر قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي على تطهيرهم للمنطقة".

وفي ختام حديثه أكد الذنون على "دعم قوات سوريا الديمقراطية وأنهم يداً بيد معهم بأموالهم وفلذات أكبادهم وسيقدمون الغالي والنفيس بهدف الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بدماء الشهداء".

ANHA