بمشاركة 5 آلاف من أعضاء قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة، تتواصل حملة الإنسانية والأمن في يومها الثالث، في مخيم الهول.

وتشارك طواقم طبية في الحملة للتدخل في الحالات الصحية الطارئة. فيما عثرت قوى الأمن الداخلي خلال الحملة حتى الآن على كميات من الذخيرة والهواتف والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى صناديق خاصة بذخيرة سلاح الـ BKC مخبأة تحت الأرض، كما اعتقلت قوى الأمن الداخلي اليوم عددًا من المرتزقة.

وتستمر الحملة في القطاع الثاني من المخيم الذي يضم لاجئين عراقيين ونازحين سوريين، ومن المقرر أن تدلي قوى الأمن الداخلي بتصريح صحفي خلال الساعات القليلة القادمة حول تفاصيل الحملة المتواصلة منذ ثلاثة أيام.

ANHA