حملات تعقيم واسعة في مقاطعة الشهباء وتدابير خاصة في مخيمات مُهجّري عفرين

ومع تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مقاطعة الشهباء اتخذ مجلس مقاطعة عفرين جملة من التدابير الوقائية داخل المخيمات الخمسة المكتظة بمهجري عفرين في مقاطعة الشهباء.

وتتوزع المخيمات الخمسة في مقاطعة الشهباء "مخيم برخدان، في ناحية فافين ـ مخيم سردم ومخيم عفرين، في ناحية الأحداث ـ مخيم الشهباء في بلدة دير جمال ـ مخيم العود في قرية الزيارة بناحية شيراوا".

وبعد ظهور أربع حالة مصابة بفيروس كورونا ووفاة أحد المواطنين بها، سارعت اللجان المختصة ومجلس المقاطعة إلى توعية الأهالي داخل المخيمات للحد من انتشار الوباء.

وخلال لقاء مع الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين محمد نعسو قال: "إن الفيروس بدأ ينتشر في مقاطعة الشهباء وعليه يجب على كافة المواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم الاستهتار بالموضوع".

وأشار نعسو إلى أنه تم منع الزيارات إلى المخيمات الخمسة من قبل القاطنين خارجه، ويسمح للسكان القاطنين في المخيمات فقط بالخروج في حالة الضرورة، بالإضافة إلى منع التجمعات في أحياء المخيمات.

وأوضح نعسو أن الفرق الطبية داخل المخيمات الخمسة على أهبة الاستعداد والاستنفار ومستمرة في عملها، وفي حال الاشتباه بإصابة أحد الأشخاص بأعراض المرض يتم إجراء الفحوصات اللازمة له.

ونوه نعسو أنه من المقرر توزيع حبوب فتامين C التي تقوي مناعة جسم الإنسان، على الأهالي في المخيمات، وذلك في حال توفرها بحسب هيئة الصحة.

وفي السياق ذاته، سارعت هيئة البلديات لإقليم عفرين لتكثيف نشاطاتها في جميع مناطق الشهباء بشكل عام، وفي المخيمات بشكل خاص، وذلك عبر رش المواد المعقمة بجميع أنواعها في الشوارع والمنازل.

وعن الإجراءات والتدابير نوهت الرئيسة المشتركة لهيئة البلديات لإقليم عفرين ملك حسين" مع إثبات وجود فيروس كورونا في إقليم عفرين، سارعنا كهيئة البلديات إلى اتخاذ مجموعة وحزمة من الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد- 19) قدر المستطاع".

هذا وتشمل تدابير هيئة البلديات القيام بحملات تعقيم واسعة واستعمال المبيدات الحشرية والمعقمات بكافة أنواعها.

بينما أشارت ملك حسين إلى أنهم سيبدؤون حملة تعقيم خاصة في مخيمات المُهجّرين، إضافة إلى ناحية أحرص التي سُجلت فيها حالات إصابة وخالطت الناس.

(كروب /سـ)

ANHA