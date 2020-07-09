حملات للنظافة في قامشلو وفافين وتوسيع شبكات المياه في مخيمات المُهجّرين

قامشلو

باشرت بلدية الشعب اليوم، بحملة تنظيف وتوعية في مدينة قامشلو، للحد من رمي النفايات من قبل الأهالي في الأماكن غير المخصصة لها، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا، ومخالفة من لا يلتزم بالتعليمات.

الإداري في قسم النظافة في بلدية الشعب دجوار بيزي قال " بدأنا حملة تنظيف وتوعية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وستستمر الحملة لمدة عشرة أيام، أما بالنسبة لحملة التوعية ستستمر أسبوعًا، أضافة إلى غسل الشوارع بعد القيام بعملية التنظيف ".

هذا وكانت بلدية الشعب قد قامت سابقًا بالعديد من الإجراءات التوعوية للمحافظة على نظافة المدينة، كتوزيع بروشورات على الأهالي، وتعقيم المدينة، إلا أن بعض الأهالي لم يلتزموا بها، ونتيجة لذلك، أطلقت بلدية الشعب في قامشلو حملة توعوية جديدة، من خلال مكبرات الصوت والتجول في الشوارع.

وأوضح دجوار أن عملية التنظيف ضمن المدينة تتم بالتنسيق مع الكومينات وضابطة المخالفات.

عبد العزيز مخصو صاحب إحدى المحال التجارية الواقعة على شارع كورنيش قال من غير الحضاري رمي النفايات بالقرب من حاويات القمامة، ومن الضرورة الملحة أن يلتزم الأهالي بموعد رمي القمامة قبل قدوم آلية جمع القمامة ".

وأكد عبد العزيز أنه من الجيد قيام بلدية الشعب بهذه الحملة للمحافظة على نظافة المدينة وتوعية الأهالي، خاصة في فصل الصيف، حيث يكثر انتشار الحشرات والأمراض في حال عدم الحد من ظاهرة رمي القمامة في أماكنها المخصصة.

فافين

وبدأت بلدية الشعب في بلدة فافين صباح اليوم، بحملة لتنظيف البلدة بدءًا من مدخلها إلى نهايتها، من الأوساخ المتراكمة على قارعتي الطرق، والقيام بتعقيم الشوارع من خلال استخدام مبيدات ضبابية وسوائل معقمة.

وشارك في الحملة حوالي 50 عضو وعضوة من البلدية، بالإضافة إلى صهريجي مياه وجرارين قاما برش مبيدات ضبابية.

وبهذا الصدد تحدث الرئيس المشترك لبلدية الشعب في بلدة فافين محمد الأحمد عن الحملة "لأن المنطقة محاصرة، وهناك صعوبة في إدخال الأدوية إلى المقاطعة، فقد قمنا بخطوة احترازية للوقاية من الأمراض، من خلال الخروج إلى الشوارع وتنظيفها وتعقيمها، بمشاركة العشرات من العمال، وعدد من الآليات".

واختتم محمد حديثه بالقول "نناشد جميع الأهالي بالالتزام بالنظافة لحماية أنفسهم من الأمراض".

الشهباء

وفي إطار تقديم الخدمات لمُهجّري عفرين الموجودين في مخيمات الشهباء، عملت بلدية الشعب على توسيع شبكة المياه في مخيم سردم في ناحية أحداث، بعد الانتهاء من توسيع شبكات المياه في مخيم الشهباء التابع لناحية شيراوا.

وشمل المشروع تمديد أربعة صنابير مياه في أرجاء المخيم، لتخفيف الضغط على المغاسل العامة، وتمديد أنابيب تغذية من خزانات المياه الكبيرة.

ووفق بلدية الشعب فإن حملة توسيع شبكة المياه ستشمل مخيم برخدان، والمخيمات الأخرى.

(كروب /سـ)

ANHA