حملات الإضراب تتوسع في السليمانية احتجاجاً على تأخر الرواتب

بالتزامن مع الاحتجاج الذي انطلق اليوم، في مدينة كلار بمحافظة السليمانية، شهد مركز مدينة السليمانية أيضاً توسعاً في صفوف المضربين عن الدوام المحتجين ضد استقطاع و تأخر الرواتب.

وبحسب وكالة روج نيوز يواصل منتسبو شرطة المرور إضرابهم عن الدوام لليوم الخامس على التوالي، وقد انضم إليهم اليوم، العشرات من المدرسين المنظمين في صفوف "مجلس الضغط" المحتج على الحكومة، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع المطالب التي يصدح بها الشارع بخصوص آلية توزيع الرواتب، ومطالب أخرى تتعلق بالفساد وسوء إدارة البلاد.

وندد المحتجون بسياسية السلطات "المرفوضة"، وبالفساد وسوء الأحوال المعيشية.

وإضافة إلى تأخر رواتب الموظفين لمدة أربعة أشهر على الأقل، أعلنت حكومة جنوب كردستان يوم أمس عن استقطاع جزء من رواتب الموظفين بنسب متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية، بغية تجاوز الأزمة المالية التي تجتاح جنوب كردستان.

(سـ)