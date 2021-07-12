حمدان العبد: تمديد وصول المساعدات من معبر باب الهوى لا يخدم السوريين

وكان مجلس الأمن الدولي قد مدّد، الجمعة، آلية دخول المساعدات إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى الذي تسيطر عليه هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً والمصنفة على لائحة الإرهاب الدولي)، وسط تمديده إغلاق معبر تل كوجر/ اليعربية، أمام المساعدات، بعد رضوخ الأمم المتحدة للضغط الروسي.

وينعكس هذا القرار سلباً على 5 مليون سوري يقطنون في مناطق شمال وشرق سوريا التي تحتوي مئات الآلاف من النازحين في المخيمات، ناهيك عن مئات الآلاف من مرتزقة داعش وعوائلهم التي تتكفل الإدارة الذاتية برعايتهم.

وفي هذا الصدد أوضح نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، حمدان العبد، أن هناك ازدواجية في المعايير السياسية من قبل أميركا، وأكد أنها "قدمت تنازلات لصالح روسيا عبر فتح معبر باب الهوى وهذه التنازلات ورائها اتفاقيات ومصالح شخصية لأميركا".

وأشار "نلاحظ أن في سوريا لم يكن هناك فقط وجود لروسيا وأميركا بل كان هناك الاتحاد الأوربي وتركيا وإيران والصين، لكن انقسام المعسكرين المعسكر الروسي الإيراني الصيني والتركي المتأرجح والمعسكر الثاني أميركا والتحالف الدولي، وكلٌ يعمل وفق خطط واستراتيجيات مختلفة لتأمين مصالحهم الشخصية".

5 مليون سوري يُحرمون من المساعدات

وأكد العبد أن استمرار إغلاق معبر تل كوجر يهدد حياة الملايين من الأشخاص والنازحين في مناطق شمال وشرق سوريا وهو قرار لا يمت للإنسانية بأي صلة.

وتابع "ما رأيناه حول موضوع معبر تل كوجر أن أميركا حذرت روسيا والصين من استخدام حق الفيتو من أجل فتح المعبر لأنه يخدم أكثر من 5 مليون نسمة وهو معبر إنساني لكن هناك ازدواجية في المعايير في السياسة والتفاهمات الدولية بهذا الصدد".

وأضاف "أميركا قدمت تنازلات كثيرة لروسيا وقامت بفتح معبر باب الهوى وهذا ينذر بوجود صفقة بين الدولتين على حساب أهالي سوريا بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص".

قرار فتح معبر باب الهوى مسيّس

وبّين العبد أن قرار فتح معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا هو قرار مُسيّس، وسيؤدّي إلى معاناة مضاعفة للشعب السوري، كونه يقع تحت سيطرة الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة، وأضاف "سيكون لفتح معبر باب الهوى واستمرار إغلاق معبر تل كوجر تداعيات كبيرة على السوريين بشكل عام، وأهالي شمال وشرق سوريا بشكل خاص".

وتساءل حول مسألة إغلاق معبر تل كوجر وفتح معبر باب الهوى خاصة أن هناك مجموعات مصنفة إرهابية عالمياً مثل "جبهة النصرة" وغيرها من المجموعات المرتزقة المدعومة من قبل تركيا.

وأكد العبد أن فتح معبر باب الهوى جاء بالتوافق بين روسيا وتركيا للضغط على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من أجل تقديم تنازلات لصالحهم.

وذكر "لقد صرح الوزير الروسي في الآونة الأخيرة أنه على حكومة دمشق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن يكون بينهم لقاء وحوار"، مضيفاً: "نحن جاهزون منذ عام 2018 وكنا قد قلنا لا يمكن لحل الأزمة السوري إلا بالحوار السوري-السوري إلا أن حكومة دمشق تأخذها بغير محمل الجد ونحن كنا جاهزين وكنا قد شكلنا لجان من أجل هذا الحوار".

واختتم العبد حديثه بالقول "يتوجب على الأمم المتحدة إعادة النظر بقرارها وتقوم بفتح معبر تل كوجر لضمان وصول المساعدات إلى السوريين" مشككاً بوصولها عن طريق معبر باب الهوى الذي تسيطر عليه مجموعات مرتزقة مدعومة من تركيا "التي لم ولن تكن تريد الخير للشعب السوري".

وكانت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قد وجهت نداءات كثيرة لفتح المعابر الموجودة في مناطقها لضمان وصول مساعدات آمنة إلى السوريين والنازحين إلّا أنّها وإلى الآن لم تلقى استجابة، الأمر الذي يثقل كاهل الإدارة.

(س ر)

ANHA