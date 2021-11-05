حمدان العبد: نحن متفقون على سيادة سوريا لكن هناك بعض التفاصيل نحتاج لتصحيحها

وفي لقاء مع وكالتنا، حثّ العبد روسيا على أداء دور إيجابي في التوسط بين دمشق والإدارة الذاتية بغية إيجاد حل للأزمة السورية.

وقال العبد "نطالب الاتحاد الروسي بالقيام بواجبه، بالضغط على الحكومة السورية من أجل أن يكون هناك حوار جدي بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية".

وبخصوص رؤية الإدارة الذاتية للحل، قال العبد "نحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منذ بداية تأسيسها نعمل على وحدة الصف السوري، ولكن ضمن دستور سوري يحفظ حقوق جميع المكونات دون إقصاء أي مكون سواء في شمال شرق سوريا أوفي سوريا عامة".

وكرر العبد موقف الإدارة الذاتية المتمسك بالحل السياسي من خلال مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، وذلك عبر الحوار السوري ضمن الجغرافية السورية، بعيداً عن جنيف والعواصم الأوروبية والإقليمية".

ولفت العبد إلى وجود قواسم مشتركة يمكن البناء عليها مع حكومة دمشق بالقول "نحن متفقون على سيادة سوريا لكن هناك بعض التفاصيل التي نحتاج إلى تصحيحها"، وأضاف "أبرز النقاط التي يجب أن تكون ضمن الحوار هي من الأساسيات للشعب كالتعليم والصحة وسندات التمليك وفتح المعابر كمعبر تل كوجر وهو هدف أساسي لشمال وشرق سوريا وللداخل السوري".

وتابع العبد في السياق ذاته "نحن نرى أن جنيف لم تفضِ إلى حلول سلمية جادة للأزمة السورية, أما فيما يتعلق بشمال وشرق سوريا التي كانت بعيدة عن كل هذه المباحثات ولم تشارك فيها، فيجب أن تؤخذ خصوصية قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي على مستوى سوريا عموماً وضمن الدستور السوري الذي سيتم إعداده في المستقبل".

(م)

ANHA