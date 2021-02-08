حمدان العبد: نعمل على محاسبة الفاسدين

الاجتماع الشهري عقد، يوم أمس مغلقاً أمام وسائل الإعلام، بحضور الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، بيريفان خالد وعبد حامد المهباش، ونوابهما، إضافة إلى الرئاسات المشتركة لإدارات إقليمي الجزيرة والفرات، والإدارات المدنية في الطبقة ومنبج ودير الزور.

هذا وناقش المجتمعون بداية، الوضع السياسي، وخلال ذلك قدم نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي جوزيف لحدو، شرحًا موجزًا لآخر المستجدات، وأشار إلى أن تركيا مستمرة في تنفيذ الهجمات العدوانية على مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: تركيا لا تلتزم بوقف إطلاق النار المتفق عليه مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وكل ما تفعله ينطبق وفق منظور القانون الدولي مع التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

لحدو تطرق في حديثه أيضًا إلى محاولات زعزعة الاستقرار في الداخل السوري، وخلق الفتنة بين مكونات الشعب، ونوه إلى أن جهات إقليمية ودولية لا يروق لها حالة الاستقرار " إلا أننا دائمًا نؤكد أن وحدة الصف ووحدة المصير هي السبيل إلى مواجهة كل هذا".

وفي سياق الحديث عن الحوار الكردي –الكردي، أضاف لحدو أن التوافق الكردي على الأرض السورية مهم جدًّا، وهو جزء من الحل في سوريا.

وفي استمرار أعمال الاجتماع، ناقش المجتمعون عدة أمور خدمية تهمّ المواطنين في شمال وشرق سوريا، وأبرزها وضع المطاحن والأفراد وأسعار الخبز والمحروقات، بالإضافة إلى متابعة عمل مكاتب التموين وعمل أجهزة الرقابة والتفتيش المشكلة مؤخرًا.

وعن ذلك قال نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد لوكالتنا: "خلال الاجتماع تم التركيز على الواقع الخدمي للمواطنين، حيث تم التطرق إلى ضرورة وضع قوانين وتجهيز مكاتب التموين للرّقابة الداخلية لضبط الأسعار نتيجة الغلاء الفاحش".

وأضاف "هناك تأثير كبير لقانون قيصر وارتفاع سعر الدولار، كما تطرقنا إلى جودة الخبز وتوفير مادة الخبز والمازوت والمحروقات وخاصة للقطاع الزراعي".

وتابع: "سوف يتم تشكيل هيئة الرقابة العامة لمتابعة هذه الأمور، والعمل عليها من أجل إصلاح الخلل الموجود في الإدارة، والتي بدورها ستقوم بالكشف عن هذا الأمر لتقوده نحو الطريق الصحيح، لأن هذه الإدارة خلقت لخدمة المواطنين ومطالبهم منذ بداية تأسيسها.

واعتبر حمدان العبد أن وجود بعض حالات الفساد يعتبر كالسرطان الخفي الذي يقتل جسم الإدارة، وأكد "نحن نعمل على محاسبة الفاسدين وتفعيل مكتب الرقابة بالشكل المطلوب في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وعن أهم المخرجات التي تم الإقرار عليها أوضح حمدان العبد " تشكيل لجان تتألف من ممثلين من أعضاء اللجان القانونية والاقتصادية والمالية وأصحاب الخبرات، من أجل التموين والرقابة الداخلية وحقوق الطفل والدراسة الكاملة للوضع الاقتصادي والعمل على توفير المواد الزراعية للمزارعين في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

كما طالب العبد في ختام حديثه بتكاتف المواطنين مع مؤسسات الإدارة الذاتية وقال " نحن نعمل من أجلهم، وهي لخدمة الشعب وليست سلطة على الشعب".

(رع / سـ)

ANHA