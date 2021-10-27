حمدان العبد: لا يمكن لتركيا تنفيذ اجتياح جديد للمنطقة وكل ما تروج له يهدف لزعزعة أمن المنطقة

الاجتماع عُقد في مبنى المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بحضور رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، والرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بريفان خالد وحامد المهباش ونوابهما، ورئاسة المجلس العام سهام قريو وفريد عطي ونوابهما، ومجلس العدالة الاجتماعية، والمجالس التشريعية إلى جانب الرئاسات المشتركة في إقليم عفرين والجزيرة والفرات، والإدارات المدنية في منبج والطبقة ودير الزور.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت، ثم استمر مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

وللحديث عن النقاشات التي دارت خلال الاجتماع تحدث نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بشمال شرق سوريا حمدان العبد لوكالتنا قائلاً: " عقد هذا الاجتماع لبحث وشرح الواقع السياسي في المنطقة بشكل عام وخاصة مناطق شمال شرق سوريا، وأبرز نتائج زيارة وفد الإدارة الذاتية ومسد لعدة عواصم خارجية مثل لندن وواشنطن وموسكو لمناقشة الأزمة السورية عامة وأوضاع شمال شرق سوريا بشكل خاص".

وأكد العبد خلال حديثه أنهُ "تم مناقشة الوضع الاقتصادي في المنطقة وتداعيات قانون قيصر وجائحة كورونا وبعض النقاط الرئيسة التي تهم مصلحة الشعب والمواطنين لأن هذه الإدارة هي إدارة الشعب".

وتابع:" فتم شرح الواقع الاقتصادي لهذا العام وما هي المستجدات التي سوف تطرح خلال عام 2022م ، ومن خلال التطورات الحديثة التي ستطرأ على الصعيد السياسي الذي يؤثر على المستوى الاقتصادي، حيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر".

وبيّن العبد " كان من أهم الأمور التي تم التّطرق إليها هي هذه الأمور، وخاصة وضع الأمن والاستقرار في مناطق شمال شرق سوريا، وكيفية إيجاد حلول للأزمة السورية، والذي نستطيع أن نوصله لأهالينا في المنطقة أنهُ لا يمكن لتركيا تنفيذ اجتياح جديد للمنطقة كما تروج لهُ، وإنها مجرد ادعاءات تقوم بها تركيا من أجل خلق الفتن وزعزعة أمن المنطقة".

ونوه إلى أنهُ "وجدنا الدولة التركية تتخبط في قرارتها فبعد أن تم طرد عشر سفراء من دولتها ارتأينا أنها تراجعت عن قرارتها فهذا أصبح مثلهُ مثل أي تصريح تصدرهُ بين الحين والآخر".

كما تطرّق العبد إلى "أهمية الزيارات الإقليمية والدولية التي تبادلتها الإدارة الذاتية وما بين الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية مع الخارج لكونها تُعد نقطة تحول لشرح الوضع السياسي والتجربة الديمقراطية التي حصلت في هذه المناطق".

(ر ع/ل)

ANHA