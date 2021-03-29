حمدان العبد: إغلاق المعابر هو محاربة الشعب السوري في لقمة عيشه

وأغلقت قوات حكومة دمشق، يوم الإثنين الفائت، معبر الطبقة الواصل بين مناطق سيطرتها ومناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشكل نهائي، وسمحت فيما بعد بخروج الحالات الإنسانية وطلبة الجامعات والموظفين.

وعلق نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حمدان العبد على إغلاق المعبر في حديث خاص لوكالتنا، وقال: "إن الأزمة السورية مرّ عليها عقد من الزمن دون وجود بوادر حقيقية للحل، نتيجة الصراعات الدولية والإقليمية عليها، وتصارع الدول على حساب الشعب السوري".

وأشار العبد إلى إغلاق حكومة دمشق للمعابر مع مناطق الإدارة الذاتية، وأضاف: "نأسف لوجود معابر فنحن دولة واحدة، ومن المفترض أن تكون هناك نقاط أمنية وليس نقاط عبور أو جمارك، هم يدعون أننا انفصاليون وهم من أقاموا الجمارك".

ولفت العبد إلى أن التقاسمات السياسية للدول الإقليمية على الساحة السورية أدت إلى معاناة الشعب السوري من قتل وتهجير ودمار وأخيرًا قطع المياه من قبل دولة الاحتلال التركي.

وأوضح أن تضارب المصالح بين إيران وروسيا أدى إلى محاربة الشعب السوري في لقمة عيشه، وتمثّل ذلك بالخلافات الأخيرة بين الفيلق الخامس الموالي لروسيا والفرقة الرابعة الموالية لإيران، وإغلاق المعابر الواصلة بين الداخل السوري ومناطق الإدارة الذاتية.

وأكد العبد أن الصراع بين الروس والإيرانيين هو صراع اقتصادي للاستفادة من الجمارك التي يدفعها التجار، لإدخال البضائع لمناطق الإدارة الذاتية، وكذلك الصراع على النفط السوري وقال إنه صراع على النفوذ ولكن الشعب السوري هو من يدفع الثمن.

وأشار نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي إلى أن الإدارة الذاتية طالبت "مرارًا وتكرارًا أن ترفع القيود والجمارك لتسهيل لقمة العيش داخل سوريا والشمال السوري خصوصًا، فنحن شعب بعيد عن التجاذبات الخارجية".

وأضاف: "نتطلع لأن نرتقي بمسؤولياتنا جميعًا، فنحن شعب واحد، ونتمنى من الأمم المتحدة والدول العظمى أن تأخذ بعين الاعتبار ما يعانيه الشعب السوري خاصة في ظل جائحة كورونا، وقانون قيصر المطبق على الشعب السوري وانهيار العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين السوريين عامةً".

وطالب حمدان العبد الأمم المتحدة والمجتمع الدول ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، أن "يراعوا حرمة هذه الشعب الذي عانى الويلات وأن يراعوا كرامته".

وأكد العبد أنهم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جادون في تسهيل كل الأمور لحل الأزمة السورية، بعيدًا عن المصالح والاصطفافات الدولية.

وترتبط مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا مع المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق عبر ثلاث معابر هي معبر الطبقة والعكيرشي جنوب شرق الرقة ومعبر التايهة في منبج.

(ك)

ANHA