حمدان العبد: الإدارة الذاتية تتجه نحو الاكتفاء الذاتي في مواجهة الحصار

تشهد مناطق شمال وشرق سوريا حصاراً خانقاً بعد إغلاق كافة المعابر المؤدية إلى المنطقة.

وبهذا الصدد التقت وكالتنا بنائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد الذي أكد أن المصالح الدولية في المنطقة هي التي أطالت من أمد الأزمة السورية وفرضت الحصار على المنطقة بشكل عام من أجل تقديم تنازلات من قبل الإدارة الذاتية لصالح حكومة دمشق".

وأوضح حمدان العبد "بعد أن عجزت دولة الاحتلال التركي من خلال أذرعها ومسمياتها الإسلامية الراديكالية عن تنفيذ مآربها في سوريا ونتيجة الصفقات التي حدثت بينها وبين مجموعة أستانا الروس والإيرانيين أفرغت المنطقة وعملت على فرض الحصار على مناطق شمال وشرق سوريا بالاتفاق مع روسيا والصين".

وأشار حمدان العبد "بعد أن فشل مشروع الإخوان في الشرق الأوسط وجدت دولة الاحتلال التركي نفسها محاصرة من كافة الاتجاهات وهذا نتيجة تخبط السياسة التركية والسيطرة العنصرية والاحتلالات، لكن استقرار المنطقة اقتصادياً وأمنياً لم يرق لدولة الاحتلال التركي وغيرها من الدول وباتت تعمل على زرع الفتنة بين مكونات الشعب".

مناطقنا هي السلة الغذائية لسوريا

وأكد حمدان العبد "نلاحظ من مناطق النفوذ الثلاث لدى حكومة دمشق والمعارضة المدعومة من قبل دولة الاحتلال التركي والإدارة الذاتية، أن مشروع الإدارة الذاتية هو الحل الوحيد لإنجاح هذه العملية وإنهاء الأزمة السورية بناء على وحدة الأراضي السورية والحوار السوري".

وبيّن حمدان العبد "مناطق شمال وشرق سوريا هي السلة الغذائية لسوريا بشكل عام، من خلال وجود الأنهار والمنطقة الزراعية والنفط والمشتقات الأخرى إلا أن دولة الاحتلال التركي تحاول جاهدة لضرب الاستقرار وفرض الحصار على المنطقة بالتعاون مع روسيا والصين".

واستذكر حمدان العبد "عندما تم النقاش ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على فتح معابر إنسانية تخدم مصالح الشعب السوري عامة تم اتخاذ قرار في مجلس الأمن من قبل الدولة الروسية ومن قبل الصين وإغلاق المعابر".

وأكمل حمدان العبد "في الآونة الأخيرة أغلق معبر سيمالكا تنفيذاً للمطالب التركية كذلك وجدنا أن الروس فتحوا معبر الأردن، لكن اليوم هذا الحصار الخانق الذي يطبق على الإدارة الذاتية هو من أجل تقديم تنازلات لحكومة دمشق".

وقال حمدان العبد "نحن في الإدارة الذاتية لا مانع لدينا أن يكون هناك حوار مع حكومة دمشق أو روسيا أو أي جهة من أجل وضع حل لهذا الحصار المطبق على الشعب السوري عامةً وليس على مناطق شمال وشرق سوريا فقط، وكان قانون قيصر وكورونا وآخرها إغلاق المعبر قد أدت إلى زيادة الضرر بالمستوى المعيشي للشعب السوري".

وأكد العبد "الإدارة الذاتية تعمل جاهدة على الحوار مع كل الأطراف الدولية من أجل فتح المعابر الإنسانية وإيصال مستحقات الشعب السوري بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص".

الاكتفاء الذاتي من أولويات الإدارة الذاتية

وأضاف العبد "نحن نعلم أن الاكتفاء الذاتي كان موجود في سوريا من ناحية القمح سابقاً، حالياً السلطة السورية تعاني من قلة القمح ومناطق الإدارة الذاتية أيضاً تعاني من نقص القمح نتيجة تقليل مياه نهر الفرات من قبل دولة الاحتلال التركي وموسم الجفاف الذي ضرب المنطقة".

وبّين العبد "الإدارة الذاتية ترسم خططاً جديدة لكنها بغاية الصعوبة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن أولويات الإدارة الذاتية هو الاعتماد على الاكتفاء الذاتي للمنطقة".

وأكد العبد أن مقاومة الشعب وتماسكه مع بعضه ومساندته للإدارة الذاتية أفشل كل المخططات التركية إن كان من الحصار الاقتصادي والتفرقة بين مكونات الشعب وزرع الخلايا الإرهابية في المنطقة، ونجد أن الشعب متماسك لأن الشعب على دراية أن مشروع الإدارة الذاتية هو الحل الأمثل لحل الأزمة السورية".

وبيّن العبد "نحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا دعاة حوار ودعاة سلام لسنا دعاة حرب وقلوبنا مفتوحة للجميع من أجل الحوار لكل الجهات لأن لغة الحوار هي لغة العقل ولأن لغة السلاح لا تؤدي إلا إلى الدمار والحروب، ونحن مستعدون للحوار ".

وذكر العبد "نحن من دافع عن العالم أجمع ونحن من قضينا على الإرهاب، إرهاب داعش الذي هدد ومازال يهدد العالم بأسره".

(م)

ANHA