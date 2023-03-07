حمدان العبد: الإدارة الذاتية مع انفتاح الدول على حكومة دمشق شرط أن يكون مفيداً للسوريين

شهدت حكومة دمشق انفتاحاً من قبل عدد من الدول العربية، بعد الزلزال الذي تأثرت به مناطق في سوريا والذي تحوّل من حدث إنساني إلى سياسي.

وبهذا الصدد، قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حمدان العبد: "ما لاحظناه في الآونة الأخيرة وبعد الزلزال أن هناك انفتاحاً على الحكومة السورية من قبل الدول العربية وخاصة الإمارات وسلطنة عُمان والأردن".

وأضاف، حمدان العبد: "نحن في الإدارة الذاتية نتمنى أن يكون هناك انفتاح على كافة العالم العربي والخارجي من أجل السلم والسلام في المنطقة".

ونوه، العبد "إن كانت هذه التوجهات من قبل حكومة دمشق تجاه الدول العربية مفيدة للشعب السوري فنحن نرحب بها بشرط أن تكون ضمن أُسس دستورية وفق قرار الأمم المتحدة 2254".

ورحب حمدان العبد، بكل عمل إنساني إن كان من قبل "الدول العربية أو أي دولة أخرى لإنهاء الأزمة السورية وإنهاء معاناة السوريين على أن يحفظ كرامة السوريين".

الإدارة الذاتية منفتحة على الحوار السوري

وأكد حمدان العبد أن الإدارة الذاتية "منفتحة على الحوار مع حكومة دمشق ومع كافة الأطراف من خلال وجودنا السياسي والعسكري والتنفيذي، فنحن جاهزون للحوار مع كافة الأطراف التي تريد الحوار والحل السليم".

وعن الحوار مع حكومة دمشق، قال حمدان العبد: "الإدارة الذاتية ترحب بالحوار مع حكومة دمشق على أن يكون هناك اعتراف بمكتسبات الإدارة الذاتية وفق القرار 2254"، مؤكداً أن "الإدارة الذاتية تريد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية أرضاً وشعباً".

ودعا حمدان العبد "الجامعة العربية والدول التي تود تطبيع علاقاتها مع حكومة دمشق أن تراعي حقوق الشعب السوري إن كان في شمال وشرق سوريا أو غربي الفرات أو في الداخل السوري على أن يكون على أُسس سليمة وأُسس ندية وأن تحفظ دماء ومعاناة الشعب السوري".

في ختام حديثه، شدد العبد "على الدول العربية أن تكون محضر خير في السعي لحل الأزمة السورية وفق القرار الأممي 2254".

(خ)

ANHA